Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü : Dünya üçüncü dalganın kapısında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dünyanın şu anda koronavirüs pandemisinde üçüncü dalganın “ilk aşamalarında” olduğunu söyledi.

Covid-19 ile ilgili 8. toplantısında yaptığı açılış konuşmasında Ghebreyesus, "Şu anda üçüncü dalganın ilk aşamalarındayız" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, geçen hafta Covid-19 vakalarının küresel olarak arttığını ve ölümlerin tekrar artmaya başladığını söyledi. Ayrıca, 10 haftalık düşüşün ardından "ölümler tekrar artıyor" diye ekledi. DSÖ yetkilisi, "Delta varyantı, artan sosyal karışım, hareketlilik, kanıtlanmış halk sağlığı ve sosyal önlemlerin tutarsız kullanımıyla beslenen bulaşmadaki mevcut artışın ana itici güçlerinden biridir" dedi.

Ghebreyesus, "Delta varyantının” şu anda 111'den fazla ülkede var olduğunun altını çizerken DSÖ’nün henüz değilse bile bu varyantın yakında dünya çapında baskın koronavirüs türü olmasını beklediğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, "aşıların küresel dağılımında şok edici bir eşitsizlik" olduğunu söyledi. Bu arada, aşılara erişim eksikliği, dünya nüfusunun çoğunu "virüsün insafına bıraktığını" söyleyen, DSÖ genel direktörü, "birçok ülkenin hâlâ herhangi bir aşı almadığını ve çoğuna yeterince aşılamadığını" hatırlattı.