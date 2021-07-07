İngiliz vekilden Delta varyantına 'Johnson Varyantı' benzetmesi

Muhalefet Lideri ve İşçi Partisi'nin yöneticisi Keir Starmer, Covid-19'un Delta varyantını "Johnson varyantı" olarak nitelendirerek, Başbakan Boris Johnson'ın varyantın İngiltere'ye yayılmasında büyük payı olduğunu belirtti.

"Başbakan'a Sorular" oturumunda konuşan Starmer, Johnson'ın Hindistan'da ortaya çıkan varyantın ardından yeterince kısa sürede kırmızı seyahat listesine koymadığını ve bunun İngiltere'de yayılmasına yol açtığını belirtti.

İşçi Partisi lideri bu kararı "pervasız" olarak nitelendirdi ve enfeksiyonlar ve ölümler arasındaki bağlantının "zayıfladığını" ancak "kırılmadığını" söyledi.

'Kaos ve karışıklık dolu bir yaza doğru gidiyoruz'

Johnson, hükümetin "dengeli ve makul bir yaklaşımla devam edeceğini" söyleyerek eleştirileri görmezden geldi ve virüse karşı korunma için toplu aşılama programın iyi gittiği konusunda övündü.

Starmer, enfeksiyonların günde 100 bin yeni vakaya ulaşabileceğini belirterek ve Bojo'ya bunun gerçekleşmesi durumunda her gün kaç kişinin kendini karantinaya almasının bekleneceğini sordu. Muhalefet Lideri, çok sayıda enfeksiyonun iş hayatında büyük aksamalara ve milyonlarca kişinin işe gidememek zorunda kalmasına neden olacağını öne sürdü. Starmer, "Bir kez daha dikkatli ve kontrollü bir yaklaşım yerine, kaos ve karışıklık dolu bir yaza doğru gidiyoruz" dedi.

Johnson'sa eleştirileri, "Biz aşı yapıyoruz, onlar sallanıyor" şeklinde sümen altı etti.

İşçi Partisi Milletvekili Tanmanjeet Singh Dhesi yakınlarını koronavirüsten dolayı kaybettiğini belirterek koronavirüs kısıtlamalarını takip etme konusunda hükümetin ikiyüzlülüğü için özür dileyip özür dilemeyeceğini Boris Johnson'a sordu. Johnson'sa, "Bu ülke halkının katlandığı acılar için özür dilerim, söyleyebileceğim veya yapabileceğim hiçbir şey kaybedilen hayatları, sevdiklerinizle geçirilen zamanları geri alamaz" yanıtını verdi.

İngiltere vatandaşları 19 Temmuz'dan itibaren evden çalışmak zorunda kalmayacaklar, ancak pozitif test sonucu çıkarsa veya test takip uygulaması tarafından bunu yapmaları istenirse kendilerini karantina almak zorunda kalacaklar.