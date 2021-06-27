İstifa eden İngiliz Sağlık Bakanı büyük ihalede arkadaşını kayırmış

Daily Mail, eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un bir arkadaşına geçen yıl pandemi konulu büyük bir ihaleyi kazanmasına yardım ettiğini kanıtlayan bir dizi e-postayı yayınladı.

Cumartesi günü, Matt Hancock, danışmanı Gina Coladangelo ile sosyal mesafeyi ihlal eden bir ilişki yaşaması nedeniyle sağlık bakanlığından istifa ettiğini duyurdu.

E-postalar, Hancock'un eski kamu görevlisi Alex Bourne'un iş başvurusunu kişisel olarak İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı kıdemli bir memura yönlendirdiğini ortaya koydu.

Söz konusu yazışmaları, Bourne'un Başbakan Boris Johnson ile bir görüşme yapması ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) koronavirüs test kitlerinde kullanılmak üzere test tüpleri tedarik etmek için 30 milyon sterlinlik (366 milyon lira) bir ihale imzalaması takip etti.

Öte yandan Hancock'un eski meyhane işletmecisi arkadaşının hükümete tedarik etmeye başlamadan önce tıbbi cihaz üretme konusunda hiçbir deneyimi bulunmuyor.

Öte yandan Hancock arkadaşına verilen ihaleye ilişkin Şubat ayında "bu ihaleyle hiçbir alakam yoktu […]. Bütün bunlar doğru bir şekilde yapıldı” demişti.