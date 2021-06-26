İngiltere Sağlık Bakanı Hancock istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yakın bir danışmanıyla yaşadığı ilişki sırasında hükümetin koronavirüs kısıtlamalarını çiğnediğinin ortaya çıkması üzerine Cumartesi günü istifa etti.

The Sun gazetesi, Hancock'un 6 Mayıs'ta ofisinde danışmanını öptüğünü gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsünü paylaşmıştı.

Pandemi dönemi boyunca ülkenin Sağlık Bakanı olan Hancock, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı bir mektupta istifa etti. Johnson, Hancock'un istifasını aldığı için "üzgün olduğunu" ve hizmetinden "son derece gurur duyması" gerektiğini söyledi.

Başbakan, halkı cenazelere katılmasına izin verilen insan sayısının sınırlandırılması da dahil olmak üzere önlemlere uymaya çağırırken, başlangıçta kuşatılmış sağlık bakanının yanında tutum almıştı. Muhalefet partileri, bir çok yurttaşın para cezasına çarptırıldığı bir dönemde, kısıtlamaların ihlali konusunda hükümeti ikiyüzlülükle suçladı.

Ana muhalefet partisi İşçi Partisi, hükümetin, danışman olan eski lobici Gina Coladangelo'nun, Hancock'un üst düzey danışma ekibine atanmasıyla ilgili açıklanmayan soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi.

Hancock, Gina Coladangelo'yu 5 bin pound maaşla danışman olarak işe almıştı.