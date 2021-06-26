Erdoğan 'paralı' dedi ama... İngiltere'de aşı 100 sterline mi yapılıyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Covid-19 aşısının ücretli olduğunu öne sürmüştü.

Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada "Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok" demişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın bu açıklamasına karşın, 43 milyon kişinin en az bir doz, 32 milyon kişinin de iki doz aşı olduğu İngiltere'de Covid-19 aşılama programı ücretsiz yürütülüyor.

Hatta 16 Ocak 2021'de Ulusal Sağlık Hizmeti NHS'in İngiltere şubesine ait internet sitesinde yayımlanan duyuruda, NHS ve güvenlik güçlerinin, aşılama kampanyasından faydalanabilecek dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek üzere bir kampanya başlattıkları belirtildi.

Ülkenin en üst düzey aile doktoru ve çeşitli güvenlik kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Covid-19 aşısının sadece NHS üzerinden yapıldığı ve bedava olduğu, sağlık görevlilerinin aşı karşılığında asla para istemeyeceği vurgulandı.