Prof. Naci Görür: İstanbul'da kanalizasyon şebekesi çökecek

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşturulan Meclis araştırma komisyonu toplandı. Toplantıya katılan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminin İstanbul'un altyapısında yol açacağı hasara dikkat çekti.

Mikro bölgeleme çalışmasının, vali ve belediye başkanı gibi yöneticilerin elinin altında olması gerektiğini kaydeden Görür, İstanbul hariç hiçbir yerde doğru dürüst mikro bölgeleme çalışmasının olmadığını, "var" denilen çalışmaların ise masa başı yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı.

İstanbul'a yönelik bir çalışma yaptığının bilgisini veren Görür, "İstanbul'da ben kanalizasyon şebekesinin çökeceğini düşünüyorum. Kendim çalışıyorum. Nedeni ne? Yanlış malzeme. Betonarme boruları, deprem kentinde kullanırsanız, onlar size iyi bir performans göstermez" görüşünü paylaştı.

'Marmara'da ekonominin çarkları durur'

Depremin aynı zamanda ciddi bir ekonomi felaketi olduğunu belirten Görür, Antep ve Maraş'ın depremden önce o bölgenin büyük üretim bölgesi olduğunu, bugün ise üretimde çarkların durduğunu söyledi. İstanbul örneğini veren Görür, "İstanbul'da deprem olursa iş dünyasının depreme olan bu hazırlıksızlığı nedeniyle, Marmara'daki ekonominin çarkları durur, Marmara'da ekonominin çarklarının durması demek, Türkiye'nin ekonomik anlamda diz üstü çökmesi demek" diye konuştu. (AA)