Hatay'da 58 gün sonra enkaz altından 8 cenaze çıkarıldı

Depremin üzerinden 58 gün geçmesine rağmen enkaz altında kalanların cansız bedenlerine ulaşılmaya devam ediliyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde dün Mehmet Akbay Apartmanında soyadı öğrenilemeyen Şefik adlı bir erkeğin cenazesi çıkarıldı.

Yine aynı bölgedeki bir başka binada ise Zelif Karataş adlı bir kadının cenazesi çıkarıldı.

Gazi Mahallesi Çiçek sokakta süren enkaz kaldırma çalışmalarında da bir binadan 6 cenaze çıkarıldı. Cenazelerin Suriyeli göçmenlere ait olduğu öğrenildi.

Her iki mahallede de hala enkaz altında cenazelerin bulunduğu belirtiliyor.

On biri ili etkileyen depremlerde resmi verilere göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 107 bin kişi de yaralandı.