Prof. Dr. Şenol'u ölümle tehdit eden sahte doktor hakkında yakalama kararı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisi önüne 'dana dili' bırakarak tehdit ettiği için yargılanan aşır karşıtı olan sahte doktor Mustafa Yücel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne 'dana dili' bırakılarak ölümle tehdit edildiğini belirtip, paylaşım yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Şenol'un kendisini tehdit ettiğini belirttiği sahte doktor Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı. Hakkında, 'tehdit' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma' suçundan işlem yapılan Yücel'in ifadesi alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mustafa Yücel'in yargılandığı davanın bugünkü ilk duruşmasına; sanık Yücel katılmazken, Prof. Dr. Şenol ile avukatları hazır bulundu. Prof. Dr. Şenol, yaşadıklarının kabul edilebilir şeyler olmadığını belirterek, "Uzun zamandır bu olayların içerisindeyim. Sayın mahkemenizden empati yapmasını rica ediyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, tanıkları dinledikten sonra sanık Yücel hakkında 'adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına hükmetti. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar verdi. Diğer tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.