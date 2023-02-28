Yurttaş can, Bakan Koca reklam derdinde

44 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği, on binlerce vatandaşın yaralandığı, enkazdan çıkanların çadır bulamadığı depremin ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisine reklam videosu çektirdi. Sosyal medya hesabından da paylaştı.

Deprem öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon yetersizliği nedeniyle hükümete karşı büyük öfke var. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yetersizliklerini kabul ederek önce depremzedelerden ‘helallik’ istedi, sonra yardımların geç ve yetersiz kalmasına ses yükseltenlere "dalkavuk" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremin ilk günlerinden beri "Devlet nerede?" diye soran yurttaşlara Twitter hesabı üzerinden yanıt veren bir video yayınladı. Depremin üçüncü haftasında hâlâ çadır bulamayan ve temiz suya erişemediği için hastalıklarla boğuşmak zorunda kalan depremzedelerin bulunduğu bölgede çekilen videoyu Koca, “Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var” diye paylaştı.

Çok sayıda kullanıcı Koca’ya, Hatay İskenderun Devlet Hastanesi’nin enkazında hayatını kaybeden sağlıkçıları hatırlattı.

“Devlet nerde diye soruyorduk, klip çekiyorlarmış” diyen yurttaşlar, Koca’nın reklam videosu için çocukları kullanmasını da eleştirdi.

İşte Koca'nın helikopter sahnesiyle başlayan reklam videosu:

Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var. pic.twitter.com/vOx7TozfzM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2023

Ne olmuştu?

Hiçbir sorumlunun istifa etmediği yıkıcı depremde AFAD’ın harekete geçememesi, koordinasyonsuzluk ve yetersizlik nedeniyle en kritik süre yani 1,5 gün kaybedilmişti. Askerin sahaya sürülmemesi kamuoyunda sert eleştirilere yol açtı. Enkaz altındaki birçok insan donarak yaşamını kaybetti. Yeterli sayıda ekipman bulunmadığı için enkazlar kaldırılamadı. İnsanlar günlerce enkazların başında yakınlarını çıkarabilmek için vinç, iş makinesi istedi, seslerini duyan olmadı. Depremden önce 'ağır hasarlı' raporu olan hastaneler yıkıldı, günlerce sahra hastanesi kurulamadı. Kızılay’ın çadır ve gıda sattığı ortaya çıktı.