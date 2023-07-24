Prof. Dr. Orhan Şen'den 'çarşamba' uyarısı: Senenin en sıcak günü yaşanacak

Sıcak hava hem dünyada hem Türkiye’de rekora doymuyor. Sıcaklık bu hafta yine 40’ın üstünde olacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise Türkiye’de bu senenin en sıcak günü yaşanacak” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Prof. Dr. Şen, çarşamba için aşırı sıcak uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, “Batıda yüksek sıcaklık devam ediyor. Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara’nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı’nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sıcaklıklar Marmara ve İç Anadolu’da 40 dereceyi bulurken Ege ve Akdeniz sahillerinde 45 dereceleri göstererek yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.