Prof. Dr. Okan Tüysüz deprem riskinin arttığı hatları açıkladı

Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı Show TV yayınında ülkenin deprem haritasına dair konuştu.

"Gerilimin arttığı yerlere bakacak olursak… Bakın orada 7.8 source yazan yer depremin olduğu yer, kırdığı yer. Yukarıda 7.5 yazıyor. Bu da Elbistan’da olan depremin olduğu yer. Yukarıda 2020 yazan da Elazığ depreminin olduğu yer. Buralar, maviyle olan yerler artık bir daha 500 yıl deprem olmasını beklemediğimiz yerler" diyen Tüysüz, "Buna karşılık kırmızı, aşağıya doğru Hatay’a doğru uzanan bir hat var. Burada Adana ve Göksun’un biraz daha batısına doğru uzanan bir hat var. Ve Elazığ’a doğru uzanan, Çelikhan’a doğru uzanan bir hat var. Buralar varsa mevcut faylar ve deprem olmak üzereyse, bunların süresi dolmuşsa yeterli stres varsa bunlara ilave stres getirdikleri için tehlikenin bir miktar arttığı yerler. O nedenle buradaki fayların, buradaki deprem aktivitesinin çok dikkatle izlenmesi gerektiğini söylüyor bu harita bize" şeklinde konuştu.