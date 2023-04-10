Prof. Dr. Naci Görür: Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle büyümemeli

Deprem dirençli kentler oluşturmak için öneride bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir" ifadelerini kullandı.

Kentlerin depreme dayanıklı olması için mikro-bölgeleme çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirten Görür,

"Deprem dirençli kentler yolunda bir öneri: Deprem kentlerinde kent yönetim sistemi kentin mikro-bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır. Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapıstoku, vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verieri etkin bir rol oynamalı ve karar mekanizmaları buna göre oluşturulmalı ve bu mekanizmalar gerekli yasa ve yönetmeliklerle desteklenmelidir. Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir. Tüm kentlerimizde mikro- bölgeleme çalışmaları tamamlanmalıdır. Hükümetimiz bu hizmette MTA’yı kullanmalıdır. TÜBİTAK bu projelerin tüm illerde usülüne uygun yapılması için gerekli proje desteğini vermelidir."