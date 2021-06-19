Prof. Dr. Görür: Bu fayın varlığı yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür "Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir" dedi.

Prof. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, bugün Kartal yöresinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem denizde değil karada. 1999 depremlerinden sonra biz Gebze-Maltepe hattı arasında, KAF’ın Adalar koluna paralel bir zayıflık zonunun/ fayın varlığını biliyorduk. 1999 depremlerinden sonra bu hattı üzerinde 2000 ve 2001 yıllarında da 4’lü mertebelerde depremler olmuştu" ifadesini kullandı.

Görür o yıllarda buralardaki yerel yönetimleri mektup yazarak uyardığını da belirttiği açıklamasında "Hatta bu fayın Gebze-Tuzla arasındaki kısmını biz inceledik. O zaman ben TÜBİTAK MAM başkanıydım. Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir" dedi.