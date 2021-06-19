İstanbul'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Yetkililere göre ilk belirlemelerde herhangi bir hasar kaydedilmedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" açıklamasını yaptı.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4,2 Richter olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin merkez üssü Sultanbeyli olarak kaydedildi.

AFAD'sa depremin merkez üssünü Kartal olarak açıklarken büyüklüğününse 3,9 Richter olduğu duyuruldu.