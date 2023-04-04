Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili' ile tehdit eden Mustafa Yücel hakkında karar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ofisinin önüne 'dana dili' bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa Yücel, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

​DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya üzerinden muayenehanesinin önüne 'dana dili' bırakılarak ölümle tehdit edildiği yönünde paylaşım yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda Yücel hakkında, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'tehdit' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında sanık hakkında, adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına hükmedildi. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar verdi.

5 yıl 6 ay hapis cezası

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yücel'e, 'tehdit' suçunu zincirleme olarak işlendiğinden 4 yıl 6 ay, 'ısrarlı takip' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın '3 ay süre ile ikamet adresinin bulunduğu Eskişehir'i terk etmemesi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.