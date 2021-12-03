Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dekanlık görevi yürüten Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişi yasaklandı. Yeldan yasağın Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik emriyle geldiğini kaydetti.
Durumu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Yeldan, “Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum” ifadelerini kullandı.
Yeldan, şunları söyledi:
“1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum.”
Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum.— A Erinc Yeldan (@ErincYeldan) December 3, 2021