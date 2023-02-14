Prof. Dr. Ercan: Halen kurtarılmayı bekleyen en az 120 bin kişi var göçük altında

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Halen kurtarılmayı bekleyen en az 120 bin kişi var göçük altında, diri olarak..." dedi.

Ercan, Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' programında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ercan, "Halen kurtarılmayı bekleyen en az 120 bin kişi var göçük altında, diri olarak... Çünkü ben daha ilk gün burada da bir hesap yapmıştık, yaklaşık göçük altında kalan kişi sayısının 240 bin dolayında olduğunu söylemiştim. Şu anda zaten yaralılar 180 bin. Ölen kişi 35 bin. Zaten şu anda 140 bin kişinin göçük altında olduğu kanıtlanmış oldu. Kurtarılanlar ve ölen kişiler tam 141 bin kişi tutuyor" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün verilerimizin kökeni AFAD. AFAD ne kadar veri sunarsa onun üzerinden hesap yapıyoruz. Aşağı yukarı benim hesabım en az 250 bin kişi göçük altında. 141 bini çıktığına göre aşağı yukarı 90 bin-100 bin kişi daha göçük altında. Bunların kaç tanesinin diri çıkacağını bilmiyoruz."