Erdoğan: Depremde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi" AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı.

Toplantı sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 etkileyen depremlerdeki can kaybının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasındaki satırbaşları şöyle:

Türkiye tarihindeki Erzincan'dan sonraki en büyük iki afetini ardı ardına yaşadık. Artçı sarsıntıların sayısı 3 bin 170'i bulan depremler, 13 milyon insanımızın yaşadığı illerimizde ağır yıkımlara yol açtı.

Hissedilen etki 1000 km fazla bir alana yayıldı. Felaketin tarihteki diğer büyük depremlere göre 7 km gibi yüzeye yakın bir yerde gerçekleşmesi yıkımı artırdı. Atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklükte bir enerji ortaya çıkardı.

Depremde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti. 105 bin 505 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.

'19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı'

Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.

Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

'Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz çalışmalarda yer alıyor'

Bölge genelindeki çalışmalar arama kurtarma, yardım malzemelerin dağıtımına kadar bütün süreçleri ile düzene sokuldu. Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım ekipleri ve profesyonel kadro sayısı 35 bini aştı. İş makinası sayısı 12 bin 235, uçak sayısı 76, helikopter sayısı 121, gemi sayısı 26, İHA 45'e ulaştı.

' 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz'

Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.

Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmasına geçeceğiz.

Bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ tarafından başlanmıştır.

Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır.

Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz.

Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz.

Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır.

'100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz'

Hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının sürmesini sağlayacağız.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız.

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.

'AFAD'a yapılan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz'

Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler.

Yurt içinde ve dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz.

Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak.

'Türkiye tek yürek' sloganıyla yardım kampanyası düzenlenecek'

Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız.

Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz.

Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

Yarın akşam saat 20.00'de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.

'Ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti'