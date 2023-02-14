AKP'li Çelik: Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından gündeme gelen seçim tarihine ilişkin tartışmalara dair açıklamada bulundu.

Çelik, konuya ilişkin "Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız" dedi.

Çelik'in seçim tarihine ilişkin tartışmalara dair konuşması şöyle:

"Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız.

Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız. Dışarıda evsiz kalmış vatandaşımızın yanında olmaya nasıl devam ederiz. Bu afetle verdiğimiz mücadeleyi sahadan hiç ayrılmadan nasıl sürdürürüz...

Onun dışında seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralı insanımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur."