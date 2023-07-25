Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Adana depremi sonrası açıklama

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Adana'daki deprem sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kozan'da gerçekleşen M5,5'luk artçı depremin geleceğini geçen hafta Twitter'dan yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana'ya inerse şaşırırım. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.