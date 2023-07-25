Adana'daki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Daha önce Adana için uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Adana Kozan’da 5.5 deprem, Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle" ifadelerini kullandı.