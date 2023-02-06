Prof. Dr. Ahmet Ercan: Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi' diye belirtti.

Haber Merkezi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7’lik deprem meydana gelmesinin ardından, saat 13.24’te de Elbistan merkezli 7,6 depreminin yaşanmasını değerlendirdi.

Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“M7,7'lik depremden sonra olan M7,6’lık deprem irkitilmiş bir depremdir (induced earthquakes). Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi. Tüm yer yukarıdaki kırıklar gıcırdıyor.”

Haber

10 ilde can kaybı 1498'e yükseldi