10 ilde can kaybı 1498'e yükseldi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.
AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.
AFAD Başkanı Yunus Sezer 7,7’lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1498’e, yükseldiğini açıkladı.
Ekiplerin ulaşamadığı bölgenin olmadığını belirten Sezer, 10 ilde 2 bin 834 binanın yıkıldığını, 8 bin 533 kişinin yaralandığını duyurdu.