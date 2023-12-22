Prag'daki üniversite katliamında yeni detaylar: Saldırgan geçen hafta da cinayet işledi iddiası

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde 15 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Öncesinde babasını da öldürdüğü ortaya çıkan saldırgan David Kozak'ın bir hafta önce kentin doğusundaki Klanovicky ormanında bir adamın iki aylık kızıyla birlikte öldürüldüğü cinayetin de faili olduğu öne sürülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, olayla ilgili hakkında soruşturma açılan Kozak'ın bir hafta önceki cinayetlerle ilgili önceden şüpheli listesine alınmış olduğu ancak söz konusu listenin uzun olduğu belirtildi.

Prag'ın emniyet müdürü Petr Matejcek, "Ormandaki katliamı birkaç güne aydınlatmak üzereydik" diye konuştu.

Üniversite saldırısına dair yetersizlikle eleştirilen Prag emniyeti, bir hafta boyunca ormandaki cinayetlerle ilgilendiklerini ve üniversite saldırısını öngöremediklerini ifade etti.

Daha önce sicili bulunmuyordu, tezi nedeniyle ödül almıştı

Çekya İşçişleri Bakanı Vit Rakusan, BBC'ye yaptığı açıklamada, Kozak'ın cinayeti işleme sebebine ilişkin henüz belli bir kanıt veya bilgi edinemediklerini söyledi.

Şu ana kadar bir sicili bulunmayan Kozak'ın bu yılın başında Prag'daki Polonya Enstitüsü'nde lisans tezi nedeniyle ödül aldığı kaydedildi.

Saldırıdan 2 buçuk saat önce ihbarda bulunulmuş

Kozak'ın üniversite saldırısından 2 buçuk saat önce polise ihbarda bulunulduğu ve saldırganın babasının cansız bedeninin bulunmasından sonra polisin kendisini ülke genelinde aramaya başladığı belirtildi.

Polisin sonrasında Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde aldığı ihbar üzerine fakültenin binalarını arama çalışması başlattığı ve en büyük fakülte binası için tahliye emre verdiği öğrenildi. Ancak tahliye edilen binanın saldırganın bulunduğu bina olmadığı ortaya çıktı.

Ruhsatlı 8 silahı vardı

Ruhsatlı 8 silahı olduğu kaydedilen saldırganın bunların kaçını saldırıda kullandığı henüz belirlenemedi.

Emniyet müdürü Matejcek, saldırının ardından üniversite koridorlarında görülen mühimmatın fazlalığı karşısında "şok olduğunu" ifade etti.