Prag’da üniversiteye silahlı saldırı: 15'ten fazla kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çek haber sitesi Novinky, saldırıyı düzenleyen 1999 doğumlu David Kozak’ın söz konusu fakültede öğrenci olduğunu duyurdu.

Çekya Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce büyük ihtimalle babasını da öldürdüğünü belirterek, bu kişinin fakültede konferansa katılmayı planladığını ancak konferansın olduğu salona gelmeden silahını ateşlediğini söyledi.

Polis yetkilileri, olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı, saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.