Posta emekçilerinden eylem: 'Sistematik saldırı altındayız'

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) üyeleri, Sirkeci’de bulunan Büyük Postane önünde, 5 PTT çalışanının istekleri dışında başka yerlere gönderilmesini protesto etti. Sistematik saldırı ve baskı altında olduklarını söyleyen Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, sendikal faaliyet yürüten şube yöneticilerinin kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürülerek faaliyetlerinin engellenmeye ve yetkilerinin ellerinden alınmaya çalışıldığını belirtti.

'Yandaş sendikaların yöneticilerini atıyorlar'

"Hiçbir muhalif sesin çıkmasına tahammülü olmayan, her geçen gün demokrasiden, çok seslilikten biraz daha uzaklaşan yönetimler, emekçiden yana itirazlarını ve taleplerini dile getiren sendikamıza hukuksuz saldırılarını arttırıyor" diyen Balcan şöyle konuştu:

"Örgütlü bulunduğumuz PTT ve TRT’de uğradığımız sendikal ayrımcılık ve baskı, son yaşanan ihraç ve sürgünlerle ayyuka çıkmıştır. TRT ve PTT yönetimleri yetkilerini kötüye kullanarak 4688 sayılı Kanun’un 18. maddesini bilerek ve isteyerek çiğniyorlar, kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görüyorlar.

Sendikal faaliyet yürüten şube yöneticilerimizi ve üyelerimizi, yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen üye sayımızı arttırarak yetki aldığımız iş yerlerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye, yetkimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Üstelik sürülen arkadaşlarımızın yerine, gizlemeye bile gerek görmeden yandaş sendikaların yönetici ve üyelerini atıyorlar.

Bunun en son örneği, hafta başında yetkili bulunduğumuz Şişli Posta Dağıtım Merkezi'nde yaşandı. Haber-Sen 5 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri baş dağıtıcı İhsan Gülmez Küçükçekmece’ye gönderilirken yerine Birlik Haber-Sen üyesi bir baş dağıtıcı, Şube Hukuk Sekreterimiz Veznedar Musa Yıkılmaz Zeytinburnu’na gönderilirken yerine aynı gün Birlik Haber-Sen üyesi bir veznedar getirilmiştir.

Yine aynı şubeden Haber-Sen üyesi iki arkadaşımız istek ve bilgileri dışında başka merkezlere atanmış, yerlerine yandaş sendika üyeleri getirilmiştir. Bu açık seçik sendika ayrımcılığı ve yandaş sendikaya desteğin göstergesidir.

Yine sendikamız üyesi baş dağıtıcı Şakir Polat, son 1,5 yıl içinde 10 ayrı merkezde geçici ve daimî olarak görevlendirilerek insanlık dışı bir muameleye tabii tutulmuştur."

'Suç duyurusunda bulunacağız'

Haber-Sen Başkanı Balcan, bütün bu atamaların hukuksuz olduğunun PTT yönetimince de çok iyi bilindiğini dile getirerek, "Örgütlü bulunduğumuz iş yerindeki yöneticiler açıkça sendikal ayrım yapmakta, üyelerimize mobbing uygulamaktadır. Bu hukuksuz uygulamaların altında imzası bulunan Başmüdür Yardımcısı Şenol Bulut, Başmüdür Selahattin Ekinci ve diğer yetkililer hakkında, sendikal ayrımcılık yapmak, görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunulacaktır" şeklinde konuştu.(ANKA)