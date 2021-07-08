Mevzuat dışında işlem yapmayacağını söyleyen PTT çalışanına sürgün

KESK'e bağlı Haber-Sen üyesi Baki Çınar, kuruma AKP tarafından atanan müdürün mevzuata aykırı işlem talebini yerine getirmeyince sürüldü.

Haber-Sen, kararı yargıya taşıyacağını duyururken, "PTT Yönetimi, PTT ile ilgili zararların ve yolsuzlukların had safhada olduğu bir dönemde, kendilerine biat etmeyen çalışanları susturmak ve pasifize etmek için baskı politikalarına devam etmektedirler. Bu zararların sebebi çalışan kamu emekçileri değil, PTT’yi kamu hizmeti veren bir kurum olmaktan çıkarıp şirket gibi işletme hevesinde olanlardır. PTT’yi zarara uğratan yöneticiler ise yargılanmak yerine ödüllendirilerek yüksek maaşlarla yeni görevlere getirildiler" ifadesini kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle:

Sendikamız üyesi 2005-2011 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkanlığını yapan aynı zamanda Konfederasyonumuz 2011-2014 yılları arasından MYK üyeliğini yapan halen de Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Proje Yatırım Müdürlüğünde iş yeri temsilcimiz olan Baki ÇINAR, 2001 yılından bu yana çalıştığı işyerinden isteği dışında sürgün edilmiştir.

Üyemiz 2018 yılı başından bu yana Başmühendis ünvanlıyla fiili olarak bu birimin sorumluluğunu yürütmekteydi. PTT yönetimi, müdür olarak atanmak için gereken her türlü koşulu fazlasıyla sağlamasına rağmen üyemizi, sendikal ve siyasal fikirlerinden dolayı hak ettiği müdürlük unvanına atamamıştır. Bu dönemde hiçbir şekilde hak etmeyen yüzlerce kişiyi değişik unvanlara atayan PTT yönetimi, haksızlık ve hukuksuzlukta sınır tanımamaya devam etmektedir.

Bu sürgünün nedeni, kısa bir süre önce 200’e yakın Mühendis, Tekniker vb. personelin çalıştığı Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Daire Başkanlıklarına, Daire Başkan Vekili olarak atanan kişiyle yaşadığı tartışmalardır.

AÖF İşletme Mezunu olduğu belirtilen ve hiçbir kamu kurumu tecrübesi olmayan bu kişi, üyemizin sorumlusu olduğu birimden talep ettiği satınalma mevzuatı dışındaki istemler nedeniyle üyemiz “mevzuat dışında herhangi bir işlemin yapılmayacağı” yönündeki tutumu nedeniyle yaşanan tartışmalar neticesinde üyemiz sürgün edilmiştir.

4688 Sayılı Kanun’un 18. maddesine göre, “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini (…) sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.”

Proje Yatırım Müdürlüğünde iş yeri temsilcimiz olan Baki ÇINAR’ın sürgünü 4688 Sayılı Kanun’a da aykırıdır.

Liyakatı bu Daire Başkanlıklarında yöneticilik yapmaya uygun olmayan bir kişinin bu görevde halen tutulması açık bir hukuksuzluktur ve Sendikamız bu durumu yargıya taşıyacaktır.

Yine aynı kişinin mevzuat dışında işlem yapılması yönündeki talebi suç unsuru taşımaktadır. Sendikamız bu durumu takip ederek herhangi bir suç oluşması halinde yargısal süreçleri başlatacaktır.