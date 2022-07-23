'Post' kavgası sürüyor: 'Fatih Altaylı’ya kasetleri İsmailağacılar verdi'

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan 'post' kavgası büyürken, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik 'kaset' tehdidiyle başlayan tartışma da sürüyor.

Ahmet Mahmut Ünlü, "Şu anda Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikelidir. Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli" demişti.

'Kasetler gerçek'

Türkiye’deki Selefi örgütlerin başında gelen "Ebu Haris" lakaplı Ramazan Oral, YouTube’da yaptığı yayında cübbelinin iddialarına yanıt verdi. Oral şunları söyledi:

"Habertürk’te yapılan programda ismim iki veya üç defa anıldı. Bu dönemdeki gazeteciliğin Firavun’un hanedanlığının zalimliğini zulmünü örtbas edilmek için kullanıldığını biliyorum… Fatih Altaylı’ya sarıklı adamların İsmailağa’dan gelip 2009 veya 2010’daki o cinsel ilişkili görüntülerini birebir kendisine verdiğini biliyorum. Fatih Altaylı’nın Cübbeli’yi arayıp ‘Ey Cübbeli elimde böyle kasetler var’ dediğinde Cübbeli’nin panik ile ‘Oram buram görünüyor mu?’ diye söylediğini biliyorum. Fatih Altaylı’nın onu davet edip Cübbeli’nin teğvillerini dinlediğini biliyorum. Hatta kendisinin (Fatih Altaylı) 'Ben senden daha Müslümanım' dediğini biliyorum. İsmailağa Cemaati’nin yeğeninin süreci, kasetler gerçektir ve sen rezil olacaksın. Hem icazet meselesi gerçektir. Sıradan bir icazet değildir. Mahmut şeyh efendine ihanettir ve senin başka kadınlarla görüntülerin yayınlanacak. Sen kepaze olacaksın."

Ebu Haris daha önce yaptığı açıklamada "Tarikatlardan kaçanlar bize geliyor. Cübbeli Ahmet tarikatların ve kendisinin pisliğini örtmek için suni gündem oluşturuyor. Demokrasi küfür sistemi" demişti.