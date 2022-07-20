Cübbeli Ahmet'ten yeni açıklama: Bunların gizli yerlerde silahları var

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan 'post' kavgası büyürken, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik 'kaset' tehdidiyle başlayan tartışma da sürüyor.

Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Ünlü, "Şu anda Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikelidir. Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli" diye konuştu.

Ünlü, şunları söyledi:

"2000 dernek demişim ama ne 2000'i, az demişim. Adıyaman'da çay ocağı idi. Üç patlama burada oldu: Gar katliamı da buradan oldu, gümrük patlaması da buradan oldu. Çay, kahvehane, kitap dükkanı bunları topladığında 'Ne 2000'i' diye ben bunları açıkladım. Diyanet'in DEAŞ raporu var. 2020'de Selefiliğin nüfusa oranının 3,6'ya kadar yükseldiğini söylüyor. Bazı vilayetlerde yüzde 8-10. Orada hangi hocanın da dinlendiği söyleniyor. Diyelim AK Parti'nin fazla olduğu yerde Nihat Hatipoğlu. Ben Türkiye ikinciliğini kaybetmemişim. Konya, Adıyaman... 10 vilayet ismi veriliyor bu raporda. Yüzde 8-10 ne demek biliyor musunuz? Ben burada sokağa çıktığım zaman yüz kişiden 8'i, 10'u benim kanımı, canımı, karımı helal sayıyor. Yani beni gavur sayıyor. Bundan büyük nasıl tehdit olacak?

İsrail'den fonlanan cami grubu, Suudi, BAE bir arada. Türk-Kürt başaramadılar, Alevi-Sünni başaramadılar ama din işi başka işe benzemez. 'Kafir, öldürmen lazım' diyor. Alt taban oluşunca dış güçler kıvama geldiğini gördüğü zaman oradan bir sıçrama yapar. Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli. Şu anda Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikelidir"

'Kaset konusu bel altı değil'

Yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ünlü şöyle devam etti:

"O video bir haftadır duruyor. Bir hafta evvel gördüğümde cevap vermedim, Ustaosmanoğlu soyadı töhmet altında kalmasın diye. Ama ne zamanki bu kaset şantajı diye yazıldı, o zaman cevap verdim. Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken... Kaset konusu bel altı değil."