Cübbeli Ahmet: Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kaseti çıkarmayan melundur

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun kendisine yönelik ifadelerine yanıt verdi.

Nakşibendi tarikatına bağlı 'İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran'daki ölümünün ardından tarikat mensupları arasındaki polemik devam ediyor. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaat içinde engellendiğini belirtip "Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler" diyerek tepki göstermişti. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu ise Cübbeli Ahmet'in iddialarına Youtube'da yayınladığı 4 saatlik video ile yanıt vererek, "Sen cenazeye su dökmeye gelsen Show TV'yle geleceksin. Seninle mi uğraşacaktık. Basit bir derse giriyorsun külliyede, Show TV orada" demişti. "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman" diyen Ustaosmanoğlu, "Endonezya'dan başlayalım mı? Mısır, Lübnan, İran... Film ortaya çıktığında bütün şalterlerin atacak zaten. Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere ilişkin Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ünlü, “Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kaseti çıkarmayan melundur” dedi.

Saymaz'ın soruları ve Cübbeli Ahmet'in cevaplarından öne çıkanlar şöyle:

-Saadettin Ustaosmanoğlu, neden sizi hedef alıyor?

Bu, İsmailağa'yı zora sokuyor. İsmailağa sahiplenmediği halde açıklama yapılmadığı için İsmailağa adına konuşuyormuş kabul ediliyor.

-İsmailağa adına konuşmuyor mu?

Konuşmuyor ama İsmailağa tutuştu. Bana geliyorlar. Kardeşim, temsilciniz değilim. Hem hiçbir işte yoğum, hem rey hakkım yok. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Ona reddiye, buna reddiye! Bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi'nin hayatına benzemez. "Yönetin" diyorum. Ben kenardayım. Bu da "Şeyhliğini ilan et. Etmezsen kasetler var" diyor.

-Yargılandığınız davadaki kasetler mi?

Değil.

-Neyi kastediyor?

Accan (Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid) çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile iyiyken... Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, 'Accan'a biat etmişsin.' Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden...

-Şeyhlik niyetiniz var mı?

Asla! Kendime göre cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var.

-"Çık, açıkla" diyecek misiniz?

Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?