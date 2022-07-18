DOSYA | Resmi devlet tarikatı: Nakşibendilik

soL TV bu hafta devletin resmi tarikatı gibi işleyen Nakşibendiliği ele aldı.

Haber Merkezi

soL TV Dosya'da bu hafta, devlet içinde pek çok kolu ile örgütlü olan bir tarikatı Nakşibendilik ele alındı. 

soL TV'nin "Resmi Devlet Tarikatı: Nakşibendilik" başlıklı videosu yayında.

soL TV Dosya | Resmi Devlet Tarikatı: Nakşibendilik

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