Cemaatte büyük kavga: Kasetlerini patlatırız dedi...

İsmailağa Cemaati’nin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 23 Haziran'da ölümünün ardından tarikat içinde ‘post’ kavgası başladı. Tartışmanın taraflarından “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen gerici Ahmet Mahmut Ünlü’ye dair Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Ustaosmanoğlu, “Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman" diyerek Endonezya’dan kadın misafirleri geldiğini iddia etti. İddialara dair ayrıntı paylaşacağını ifade eden Ustaosmanoğlu, “Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım” dedi.