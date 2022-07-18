Cübbeli Ahmet ve Yeni Akit arasında 'iç savaş' tartışması

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen gerici Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi ‘Şeyh’i Osman El Hamis’in camide vaaz vermesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’na "iç savaş" uyarısında bulundu. Ahmet Mahmut Ünlü “Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyânet’i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer câmiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vehhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız” demişti.

Sakarya Müftüsü Hasan Bahşiş, Ünlü’nün eleştirilerine yanıt vererek Osman El Hamis’in kendi davetlileri olmadığını ve bir Arap derneğinin davetlisini olduğunu açıklamış, “Namaz kıldırmadı sadece 15 dakikalık kısa bir konuşma yaptı. Vehhabilik propagandası falan yapılmadı. Türkiye’nin aleyhinde en ufak bir söz söylenmedi” demişti.

'Cübbeli'den 2 yıl sonra aynı terane'

Yeni Akit gazetesi ise Ünlü’nün açıklamasını "Yakışmıyor hocam size bu! Cübbeli’den 2 sene sonra aynı terane" başlığıyla eleştirdi ve “Türkiye’de birileri sürekli mezhep savaşı çıkarmaya çalışırken, kamuoyunca etkisi olan Ahmet Hoca’nın teyitsiz bilgilerle sürekli mezhep tartışmalarını kaşıması ve 'Silahlanma, iç savaş' gibi söylemlerde bulunması tepkilere neden oluyor” ifadelerini kullanıldı.

Ünlü: 'Hoca doğru söylüyormuş' demenin manası kalmayacak

Ahmet Mahmut Ünlü, Yeni Akit’in bu haberine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, “Akit Gazetesi’nin sahiplerinin çok iyi niyetli insanlar olduklarını yakinen bilmekteyim fakat bizim gibi saf Müslümanların maalesef kandırılma gibi bir sorunumuz var, dolayısıyla artık saflığa pay kalmamıştır, zira dediklerimizin hepsi maalesef doğru çıkmıştır. Bir iç savaş çıktıktan sonra: “Hoca doğru söylüyormuş” demenin bir manası kalmayacaktır. Akit Gazetesi’nin sahiplerinin de sarıklarını(!) önlerine koyup “bizi hangi konuda kim yanlış yönlendiriyor” diye düşünmelerinin zamanı çoktan gelip geçmiştir" açıklamasını yaptı.