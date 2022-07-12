Cübbeli: 'İç savaşa sürükleyecek Vehhabiler camilerde faaliyete devam ediyor'

'Cüppeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in camide vaaz vermesi üzerine açıklama yaptı.

Youtube kanalında konuya ilişkin olarak vaaz veren Cübbeli Ahmet, "Diyânet'i, vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" dedi.

Cübbeli Ahmet, "Diyanet’in başında bu kafada olan adamlar olunca kimse dur demez. Biz Diyanet’in camilerinde Mehmet Görmez’in zamanından beri yasaklanmışız. 28 Şubat’tan beri yasaklanmışız. Görmez de buna destet vererek bütün camilerden men etti. Biz de camide konuşamıyoruz. Bize konuşma hakkı verilmiyorken bize kafir diyen bu adamlar bütün milleti iç savaşa sürükleyecek bu adamlar Diyanet’in camilerinde kimi müftülerin davetleri ile konuşuyorlarsa bu milli bir tehlikedir" diye konuştu.

'İç savaşı körüklemiş olacaksınız'

Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

"Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyânet'i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer câmiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vehhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız" diyen Ünlü, "Diyânet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık i'tikâdlı vehhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihrâc etmeli ve câmiileri de mutlakâ kontrol altına almalıdır."

'Osman Hamis büyük çete başıdır'

Cübbeli Ahmet, "Suriyeliye ne lüzum var ki. Yeni Şafak’ın yanlış yanlış yayınları bunlarla uğraştık. Ehli sünnet dışı fetva veren Karanan’lar bunlarla hep mücadele ettik. Bize Suriyeli Kuveytli kazım değil bizim içimizde dış güçlere aldanmış Reşit Rıza çizgisinde hareket eden naturidi düşmanı bunca insan var. Türkler selefiler bize yetiyor. 'Maturidiler ehli sünnete daha yakındır' diyor. Osman Hamis bile ki büyük bir çete başdır ama Nureddin Yıldız’dan ehven kalmıştır" diye konuştu.

'Evinde kitap olan yaksın'

"Akit gazetesinin yıllar evvel Vehhabiliğin baş kitabını dağıtması zaten ortadadır" diyen Cübbeli evinde kitabı bulunduranlardan yakmasını istedi.

Cübbeli Ahmet şunları kaydetti:

"Akit gazetesinin yetkililerinin Vehhabi'dir demiyorum ancak bu dağıttığı kitaplara güven olmaz. Eskiden de İslamoğlu'nun çok öne çıkartmış, kitaplarını dağıtmışlardır. Harun Yahya olayında yine yanlışlar yapmışlardır. Milli Gazete de o noktada yanlışlar yapmıştır. Yeni Şafak da Hayrettin Karaman ile yaptığı yanlışları sürdürmektedir. Biz bunları alenen söyledik. Şimdi de doğruları konuşuyoruz."