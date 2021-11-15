Portekiz'de patronların işçileri mesai saatleri dışında araması yasaklandı

Portekiz'de Cumartesi günü iş kanununda onaylanan değişikliklere göre artık patronlar "zorunlu" durumlar dışında mesai saatleri dışında işçiyle temastan kaçınmak zorunda olacak.

Söz konusu adım ülkede evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla çalışma saatlerinin "esnekleşmesi" sonucu oluşan dengesizliği iyileştirmek için getirilen değişikliklerin bir parçası. Değişikliğe göre 10'dan fazla çalışanı olan şirketler, mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişime geçerlerse para cezasına çarptırılabilir.

Diário de Notícias'ın haberine göre yasadaki değişiklikte "İşveren, mecburi sebep halleri dışında, dinlenme süresi boyunca işçiyle temastan kaçınmakla yükümlüdür" denildi. Yani bu kapsamda patronların, işçileri "zorunlu" olmayan konularda telefonla araması veya mesaj atması yasaklanırken, işçilerinse telefonlarını açmama veya iletişim taleplerini cevapsız bırakma hakkı olmuş oldu.

Milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylanan yasa hükümlerinin "ihlal edilmesi" ciddi bir suç olarak tanımlandı.