Poroşenko yeniden Ukrayna'da

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, "vatana ihanet" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için bu sabah Polonya'nın başkenti Varşova'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e döndü.

Poroşenko mahkeme önünde binlerce destekçisi tarafından karşılandı. Duruşma öncesinde konuşan Poroşenko davanın siyasi olduğunu ve "hainlerce organize edildiği"ni savundu.

Ukrayna'da savcılık Poroşenko'nun 2014-2015 yılları arasında Ukrayna'nın doğusundaki "Rusya yanlısı ayrılıkçıları" finanse etmek için yüklü miktarda kömür arzına dahil olduğu iddiasıyla "vatana ihanet" suçlamasıyla tutuklanmasını talep etmişti. Varlıkları dondurulan Poroşenko 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Poroşenko duruşma öncesinde destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in tüm muhaliflerini bir araya gelmeye çağırdı ve "güçlü bir Ukrayna'nın 'karşı karşıya gelme yeteneği'ne sahip olacağını" savundu.

Ukrayna'nın eski lideri, "Poroşenko'yu korumak için burada değiliz. Ukrayna'yı birleştirmek ve korumak için buradayız" dedi.