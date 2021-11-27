Pompalı tüfekli saldırgan Çiçek Pasajı'nda ateş açtı: 'Tüm mekanı korkuya boğdu'

İstanbul Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda gece geç saatlerde Çiçek Pasajı'na gelen bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

O esnada Çiçek Pasajı’nda bulunan müşterilerden biri, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda olay anını anlatarak, “Elinde pompalıyla ne yaptığı belli olmayan bir adam tüm mekanı korkuya boğdu. Tek el açılan ateşle yüreğimiz ağzımıza geldi! Ülkenin çivisi çıktı. Eli silahlı insanlar keyfince davranıyorlar” dedi.

T24'ün haberine göre, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Aydın Ali Kalaycı, olay hakkında yaptığı açıklamada “Bir adam geliyor, önce iki kadınla birlikte oturuyor, daha sonra pompalı tüfekle Çiçek Pasajı'nın tavanına doğru bir el ateş açıyor. İnsalar kaçışmış, şahsa müdahale edilmiş ve gözaltına alınmış. Cuma gecesi yoğunluğunda insanların panik olup kaçışmasıyla esnaf mağdur oldu” dedi.