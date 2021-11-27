Cemaat üyeliğinden hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 24 Kasım’da düzenlediği rapor sonrası üç ay infaz erteleme kararı çıktı.
Cezası 3 ay ertelenen Özdoğan’ın dün akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kanser hastası Ayşe Özdoğan için üç ay infaz erteleme kararı: Tahliye edildi
Cemaat üyeliğinden hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan, hastalığı dolayısıyla tahliye edildi.
Haber Merkezi
Cemaat üyeliğinden hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 24 Kasım’da düzenlediği rapor sonrası üç ay infaz erteleme kararı çıktı.
Cezası 3 ay ertelenen Özdoğan’ın dün akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.