Kanser hastası Ayşe Özdoğan için üç ay infaz erteleme kararı: Tahliye edildi

Cemaat üyeliğinden hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan, hastalığı dolayısıyla tahliye edildi.

Haber Merkezi

Cemaat üyeliğinden hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 24 Kasım’da düzenlediği rapor sonrası üç ay infaz erteleme kararı çıktı.

Cezası 3 ay ertelenen Özdoğan’ın dün akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi. 

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