AKP içindeki krizi gösteren paylaşım: Kim sızdırdı?

Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci’nin parti yöneticilerinin bulunduğu Whatsapp grubundan ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberinden sonra, Birinci'den AKP içindeki krizi gösteren bir paylaşım geldi.

"Telefon numaramı, bu alçakların paylaşması sonucu değiştirdiğim için MKYK Whatsapp grubundan otomatik olarak düştüm. Sağolsun Fatih başkanımız aradı, geçmiş olsun dedi ve gruba tekrar kaydetti" diyen Birinci, "Sorun şu: Bu derece basit ve teknik bir hadise Cumhuriyet Gazetesine neden sızar?" ifadesini kullandı.

Birinci'nin bu sözlerle parti içinde hangi isimleri hedef aldığı merak konusu.