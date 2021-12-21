Polonyalı General: Belarus'a sığınan askeri idam etmek gerek

Varşova'nın eski kara kuvvetleri komutanı General Waldemar Skrzypczak, sınırlardaki göçmenlere dönük ordunun muamelesinden rahatsız olduğu için Belarus'a sığınma başvurusunda bulunan Polonyalı asker için ölüm cezasının gerekli olduğunu söyledi.

Cumartesi günü yerel medya kuruluşu wPolityce'ye konuşan Skrzypczak, asker Emil Czeczko'nun "savaş sırasında düşmanın tarafına geçerek en kötü şeyi yaptığını" söyledi.

General Skrzypczak, Belarus'a siyasal sığınma başvurusunda buluan Emil Czeczko için "Bugün basında savcılığın dava açtığını ve 10 yıla kadar hapisle karşı karşıya olduğunu okursam, merak ederim ne oluyor?" dedi. Polonya yasalarına göre askerlik yaparken yurt dışına kaçan askerler on yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

General, hapis cezasının yetersiz olacağını söyleyerek Czeczko için “tek bir cezayla karşı karşıya kalmalıdır: ölüm cezası. Ve bu tartışmaya bile açık değildir" dedi. Skrzypczak "Alnına bir kurşun ve hepsi bu" diye ekledi.

Ne olmuştu?

Belarus Sınır Komitesi, Cuma günü Polonyalı asker Czeczko'nun önceki gece sınırdan geçtiğini ve siyasal sığınma başvurusunda bulunduğu açıklamıştı. Czeczko'nun Polonya'dan kaçma sebebinin Varşova'nın "göç krizi ve mültecilere yönelik insanlık dışı muameleye ilişkin politikasına" katılmaması olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Batı basını ve Polonyalı yetkililer Czeczko vakasının Belarus'un bir propaganda çabası olduğunu savunuyor.

Minsk, son aylarda sınırdaki sığınmacılara yönelik kötü muamele dolayısıyla Varşova'yı suçlamıştı. Öte yandan Polonya ve AB, Belarus'u sığınmacıları ülkeye getirerek bir “melez savaş” yürütmekle suçluyor.