Belarus Sınır Komitesi: Bir Polonya askeri siyasi sığınma talep etti

Belarus Devlet Sınır Komitesi Cuma günü yaptığı açıklamada, Polonyalı bir askerin Varşova'nın sığınmacılara yönelik kötü muamelesini protesto etmek için Belarus'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu söyledi.

Sınır komitesi Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Polonya'nın göç krizi ve mültecilere yönelik insanlık dışı muamele uygulamasına ilişkin politikalarını onaylamayan asker, Belarus Cumhuriyeti'ne siyasi sığınma talebinde bulundu" denildi.

Belarus Cumhuriyeti Devlet Sınır Komitesi, akşam daha fazla bilginin açıklanacağını söyledi.

Polonya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 1996 doğumlu asker Emil Czeczko'dün saat 17.50'de Tuşemlya sınır karakolundaki girilmez bölgede bir Belarus sınır muhafız birliği tarafından durdurulduğu belirtilen açıklamda "Adam, kendisinin, sınır bölgelerinde uygulanan olağanüstü hal sırasında Belarus sınırının korunmasını sağlamak için birimleri yeniden konuşlandırılan Kral Casimir'in adını taşıyan 16. Pomeranya Mekanize Tümeni'nin 11. Masurya Topçu Alayı'nın bir askeri olduğunu söyledi" denildi.

Devlet Sınır Komitesi, askerin Polonya'nın göçmen krizini ele almasına ve mültecilere yönelik insanlık dışı muameleye karşı çıktığı için Belarus'ta siyasi sığınma talebinde bulunmaya karar verdiğini söyledi.

Belarus'un Polonya ve Baltık ülkeleriyle olan sınırlarına yaz başından bu yana binlerce göçmen yığıldı. Polonya sınır muhafızı, göçmenler tarafından yaklaşık 40 bin yasadışı sınır geçişi girişimi kaydetti. AB ve ABD Belarus'u göç krizinden sorumlu olmakla suçlarken, Minsk iddiaları reddederek, kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle göçmen akınını kontrol altına alacak "ne gücü ne de parası" olduğunu savunuyor.