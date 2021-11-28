Polonya'dan göçmenleri anayurtlarına gönderme finansmanı çıkışı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bugün yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırında bekleyişlerini sürdüren ve Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesine Polonya'nın mali destek sağlamakta istekli olduğunu söyledi.

Morawiecki, "Eğer [Belarus Devlet Başkanı Aleksandr] Lukaşenko'nun tarafında bir iyi niyet varsa, bu olumlu sinyali derhal alırız ve Irak'a ve diğer ülkelere giden göçmenlerin finansmanında işbirliği yaparız. Bu ortak bir çaba olmalı, ancak biz kendi başımıza da çok hızlı hareket edebiliyoruz" dedi.

Alman haber ajansı DPA'ya verdiği söyleşide Morawiecki, ayrıca göçmenlerin Polonya'da kalmayı değil, Almanya veya Hollanda'ya ulaşmayı planladıkları için AB'nin de devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Morawiecki, "15.000 sınır muhafızımız var ve Frontex'in [AB'nin sınır güvenliği teşkilatı] Avrupa Birliği'nin tüm dış sınırları için 1.200'e kadar sınır ve sahil güvenliği üyesi var. Sınır muhafızlarının yanı sıra 15.000 askerimiz de var. Dolayısıyla sınırımız oldukça sıkı" diye ekledi.

Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışan birkaç bin göçmen, son birkaç hafta içinde Polonya ve Belarus arasındaki sınırda mahsur kaldı.

Polonya sınır güvenliğini artırdı ve Belarus sınırına askeri yığınak yaptı. Varşova, Minsk'i mevcut krizi kışkırtmakla suçlarken Belarus ise Polonya'nın göçmenleri zorla sınır dışı ettiğini belirtiyor.