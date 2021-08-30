Polonya'da Belarus sınırındaki tel örgüleri parçalayan 13 kişi gözaltına alındı

Polonya'nın Belarus sınırında göçmenlerin girişini durdurmak amacıyla koyulan tel örgü bariyerlerinin bir bölümünü parçalayan 13 aktivist gözaltına alındı.

Gözaltına alınan aktivistler, Polonyalı yetkililerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girmeye çalışan göçmenlere dönük insanlık dışı muameleye başvurduklarını düşünmeleri nedeniyle böyle bir eyleme gittiklerini açıkladı.

Aktivistler, "Sığınmacılara dönük aşağılamayı, insanlık dışı muameleyi ve tıbbi yardımı sağlanmasının reddedilmesini kabul etmiyoruz. Aynı zamanda, göçmenlerin yasa dışı şekilde geri çevrilmesini reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Polonya medyası, gözaltına alınanların 12'sinin Polonya, birininse Hollanda vatandaşı olduğunu aktardı.

Polonya ve Litvanya, AB ülkelerine giriş yapmak isteyen göçmenleri engellemek için geçtiğimiz haftalarda Belarus sınırlarında tel örgüler inşa etmişti.

Polonya hükümeti, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu "AB'nin istikrarını bozmak amacıyla Irak'tan ve Afganistan'dan gelen göçmenleri buraya göndermek"le suçluyor.