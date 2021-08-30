Belarus: ABD Rusya’yı Afganistan'da çatışmaların içine çekmeye çalışıyor

Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, ülkenin ONT televizyon kanalına verdiği demeçte, ABD’nin Afganistan’daki varlığının, ülkede uzun süredir devam eden çatışmalı durumu derinleştirmeyi ve Rusya’yı bu çatışmaların içine çekmeyi amaçladığını ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Arçakov, “Eğer bazı aşırılık yanlılarının yanı sıra, uyuşturucu, silah ve yasadışı göçmen dalgası Avrupa'ya taşınırsa, bu bizi doğrudan etkiler” dedi.

Doğu Avrupa bölgesinde kriz noktalarının ortaya çıkma riskinin yüksek olduğunu söyleyen Arçakov, “ABD ve Batı, dünyayı yönetmede kendilerine engel olmamaları için Rusya ve müttefiklerini bu tür derin çatışmaların uçurumuna sürüklemeye çalışıyorlar. Geçen yıl Belarus'ta meydana gelen olaylar bunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.

ABD'nin son zamanlarda Belarus sınırındaki Polonya’da askeri varlığını artırdığını belirten Arçakov, “Şu anda yaklaşık 4 bin kişilik ABD askeri Polonya topraklarında konuşlu bulunuyor. Buna ek olarak, geçen yıl asker sayısının artırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Ayrıca 20 bin ABD askerini barındıracak altyapı da inşa edildi. Görünüşe göre ABD, Polonya’da kalıcı olmaya hazırlanıyor” dedi.