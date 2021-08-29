ABD'den Kabil'de hava saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havaalanı yakınında bir patlama meydana geldi.

Bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi

Kabil polisi Sputnik International'e bir roketin başkentin 15. bölgesine isabet ettiğini söyledi. İlk bulgulara göre roketin bir konuta isabet etmesi sonucu iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Yerel medyanın aktardığına göre saldırıda bir kadın ve çocuğu yaşamını yitirdi.

Taliban Sözcüsü: ABD hava saldırısı düzenledi

Taliban, havalimanına saldırı için gitmekte olan bir intihar bombacısının içinde bulunduğu aracın ABD tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

AP'nin haberine göre Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid gazetecilere gönderdiği mesajda saldırının patlayıcı yüklü bir aracı hedef aldığını bildirdi. Taliban sözcüsü mesajında ayrıntılara yer vermedi. AP konuyla ilgili henüz ABD askeri yetkililerine ulaşamadığını aktardı.

Reuters ise iki saldırının birbirinden bağımsız iki olay olup olmadığının henüz belli olmadığını duyurdu.

ABD insansız hava aracıyla saldırdı

Reuters'a konuşan bir ABD askeri yetkilisi Kabil'de bir araca insansız hava aracıyla saldırıda bulunduklarını doğruladı. Sözkonusu yetkili Kabil Havalimanı'na gitmekte olan bir araçta birden fazla IŞİD'li intihar bombacısı olduğunu, ABD'nin İHA ile saldırısının "güçlü ikincil patlamalar"a yol açtığını söyledi.

Bugünkü patlama, Kabil havaalanının dışında 13 ABD askeri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişinin öldüğü IŞİD-H saldırısından günler sonra meydana geldi. ABD Başkanı Joe Biden, dün 24 ila 36 saat içinde Kabil'de başka bir saldırının olabileceğini söylemişti.