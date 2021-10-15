Polonya Türkiye'den yeni silah sistemi alacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Yakında Polonya’dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye’ye gidecek” dedi.

Blaszczak bu açıklamayı Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesinin ardından yaptı.

Akar: NATO için de önemli katkılar sağlayacak

Akar da yaptığı açıklamada “İmzalayacağımız askerî çerçeve anlaşması ile ilişkilerimiz çok daha süratlenecek. Son derece olumlu ve yapıcı gündemle yaptığımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda NATO için de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak’ın resmi davetlisi olarak geldiği Varşova’da ilk olarak Marshall Pilsudski Meydanı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra Polonya Savunma Bakanlığı’na geçen Akar ile Blaszczak önce baş başa görüştü. Ardından iki bakan heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.