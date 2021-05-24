Polonya Türkiye'den Bayraktar TB2 model SİHA satın aldı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Türkiye'den Bayraktar TB2 model silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemi satın aldıklarını açıkladı.
Türkiye'den içinde 24 adet SİHA'nın yer aldığı 4'lü paket satın aldıklarını açıklayan Błaszczak, bunların teslimatının 2022 yılında gerçekleşeceğini belirtti.
Błaszczak, bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında, "İçinde tanksavar füzelerle donatılmış 24 SİHA'nın bulunduğu 4'lü setin alımı için sözleşme imzaladık. İlk set, gelecek yıl Polonya'nın silahlı kuvvetlerine teslim edilecek" dedi.
Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 model SİHA'lar, daha önce Azerbaycan, Katar ve Ukrayna'ya satılmıştı.