Polonya Rusya'dan gazı ucuzlatmasını istedi

Polonya'nın devlet tarafından işletilen enerji şirketi PGNiG, artan fiyatlar ve Avrupa'nın büyük bölümünde kötüye giden kıtlıklar nedeniyle Moskova'dan daha ucuz gaz için yeni bir anlaşma istedi.

PGNiG, Rusya menşeli Gazprom'a talebini göndererek, Yamal kara boru hattı üzerinden ihraç edilen gazın fiyatını düşürmesini istedi. Firmanın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, ülke "yeniden müzakere sürecinde mevcut piyasa durumunun dikkate alınması için" fiyatlarda bir revizyon umuyor.

PGNiG başkanı Pavel Mayevsky, "Avrupa toptan satış piyasasında doğalgaz fiyatlarında eşi görülmemiş bir artış olduğunu" söyleyerek, "Bu olağanüstü durum, Yamal sözleşmesi kapsamında akaryakıt satın aldığımız fiyat koşullarının gözden geçirilmesi için temel teşkil ediyor" dedi.

Polonya ile Rusya arasındaki anlaşmanın süresi gelecek yıl Aralık ayında sona erecek.

Rusya menşeli RT'de yer alan habere göre Eylül ayında, Polonya hükümetinin stratejik enerji altyapısından sorumlu komiseri Piotr Naimski, ülkenin Baltık denizi altında çalışan Danimarka ile yeni bir ağ üzerinden gaz pompalamaya başladığından "kesinlikle Rus kaynaklarına bağımlı hale gelmeyeceğini" öne sürmüştü.

Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde fiyatların yüzde 250 kadar arttığı görülürken bazı ülkeler Moskova'ya ihracatını mevcut sözleşmelerin çok ötesinde artırma çağrısında bulunmuştu. Perşembe günü, Gazprom'un ihracatı artırma ve Avrupa'nın yeraltı gaz depolamasını destekleme taahhüdünün ardından Avrupa piyasalarında doğal gaz fiyatları bin metreküp başına 1000 doların altına düştü.

Önce Rusya'nın rezervlerini dolduracaklar

Bu haftanın başlarında, Gazprom CEO'su Aleksey Miller, şirketin Rusya'nın kendi rezervlerini doldurulmasının ardından krizi atlatmak için gaz sağlamaya hazırlandığını söyledi.

Miller, "Bunun, önümüzdeki kış sezonunda arzın güvenilirliğini ve istikrarını artıracağına hiç şüphe yok" derken Rusya'nın gaz rezervlerinin 8 Kasım'a kadar dolacağını ve ihracat için yeni kapasite yaratacağını da sözlerine ekledi.