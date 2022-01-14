Polonya koronavirüs danışma kurulunda toplu istifa

Polonya'da hükümetin koronavirüs konusunda danışma grubu olarak kurduğu Tıp Konseyi'nin 17 üyesinden 13'ü istifa etti. Kurul üyeleri hükümetin politikalarının bilimsellikten uzak olduğunu belirtiyor.

Polonya menşeli PAP'ın haberine göre, istifa eden 13 konsey üyesi, "Bilimsel ve tıbbi gerekçe ile uygulama arasındaki tutarsızlık, özellikle sonbahar dalgası karşısında çok sınırlı çabalar ve Omicron varyantının tehdidi ardından beklenen çok sayıda ölüm bağlamında göze çarpıyor" dedi.

Pandemi dolayısıyla dünyanın nüfusa oranla en yüksek ölüm kaydeden ülkelerinden biri olan Polonya'da hükümet sadece danışmanların değil, "çeşitli organların karşıt görüşleriyle uğraşmak zorunda kaldığını" söyleyerek kendisini savundu.

Hükümet, çevrimiçi yayınlanan bir bildiride, "Sadece tıp konseyinden değil, iktisatçılar ve salgından etkilenen diğer alanlardan uzmanlardan da farklı görüşler var, ancak temelinde kararlar almak hükümetin görevidir" dedi.

Polonya'da nüfusun yüzde 56,4'ü aşılandı. Ülkede aşı karşıtlığı özellikle iktidar partisi PiS'in oy oranlarının en yüksek olduğu kırsal alanlarda yaygın.

Ülkede kapalı alanlarda maske takma, bar ve restoranlarda sayı sınırlaması gibi önlemlerin uygulanmasının çok gevşek olduğu belirtiliyor.

Ülkede Covid-19 ölümleri 100 bini aşmış durumda.