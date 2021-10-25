Polonya Başbakanı: AB bize karşı 3. Dünya Savaşı'nı açmak istiyorsa cevabımızı veririz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "başlarına silah dayayarak hareket ettiğini" ifade ettiği AB'nin Covid-19 yardım fonunu geri çekerek bir "Üçüncü Dünya Savaşı" başlatması halinde Varşova'nın kendisini her şekilde savunacağını iddia etti.

Morawiecki'nin ilginç sözleri, Avrupa Komisyonu'nun Polonya'yı, Avrupa Adalet Divanı'nın yasalarını Anayasa Mahkemesi'nin altında görmeye başlama kararına misilleme olarak milyarlarca hibe ve krediyi geri çekmekle tehdit etmesinin ardından geldi.

Polonya Başbakanı, Financial Times tarafından Polonya'nın AB'nin dönüm noktası niteliğindeki iklim paketi gibi önemli yasaları veto edip edemeyeceği sorulduğunda, tam olarak şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Komisyonu bir üçüncü Dünya Savaşı başlatırsa ne olacak? Elimizdeki tüm silahlarla haklarımızı savunacağız."

Morawiecki, Avrupa Komisyonu'nun pandemi sonrası yeniden inşa için 36 milyar avroluk hibeyi durdurmasını "hukukun üstünlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi ve Polonyalıların "teslim olmayacağını" söyledi. Morawiecki, bir uzlaşma bulmak için AB'nin, yargı reformuyla ilgili Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını uygulayana kadar Varşova'ya günlük para cezası verme kararını geri çekmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Polonya Başbakanı bu sözlerine karşın, görev süresi sona eren Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere AB liderleriyle yaptığı son görüşmeleri “çok tatmin edici” olarak özetledi ve anlaşmazlığa rağmen, “Polexit” (Polonya'nın bloğu terketmesi) riskinin olmadığını belirtti.

Geçen ay Polonya Anayasa Mahkemesi, AB anlaşmalarının bazı hükümlerinin Polonya yasalarıyla çeliştiğine hükmederek ulusal yasaların Avrupa yasalarına göre öncelikli olacağı yönünde karar almıştı.